Bitcoin – Update Long-Setup BTCUSD

Im Rahmen unserer veröffentlichten Analysen ab dem 07. März, anbei der Verlauf des Bitcoin-Long-Setups innerhalb unserer Swing-Trading-Strategie.





Nach dem Long-Einstieg am 08. März (siehe Kreis) kam es direkt im Anschluss zu einer sehr dynamischen Aufwärtsbewegung bis an das obere Begrenzungsniveau, was kurze Zeit später zu einem neuen All-Time High führte. In dieser Phase konnten in aller Ruhe bereits drei Teilgewinne (marktgerecht) realisiert werden.





Mit einem Bewegungshoch bei 61.781 USD erschöpfte sich letztlich der Impuls. Nach einem Rücklauf und Test des vorigen Ausbruchsniveaus kam es in Folge zu einer ausgedehnteren Korrektur bis an die Unterstützung bei rund 53.000 USD. An diesem Beispiel wird deutlich, wie bedeutend Aktivitätszonen sind und wo marktbewegende Akteure Positionen auf- und abbauen. Das Verständnis dessen gibt uns innerhalb eines reflexiven Marktes die nötige Struktur, sodass ein professionelles Positionsmanagement entsprechend geplant und durchgeführt werden kann.



Nach der Bodenbildung und unter der Annahme, dass die Unterstützung bei 53.000 USD nicht nachhaltig unterschritten wird, war eine Aufwärtsbewegung mit Kursziel bei rund 60.000 USD (Distributionsbereich) naheliegend.

Aufgrund der sofortigen Gegenreaktion haben wir uns nach einer letzten Gewinnmitnahme entschlossen das Setup zu beenden.

Ein weiterer Kursanstieg ist durchaus denkbar. Eine technische Analyse folgt hierzu in Kürze.

Auf der Long-Seite werden wir aufgrund verschiedenerer Gesichtspunkte vorerst nicht aktiv.



Hinweis:

Innerhalb unserer Handelsstrategie kommen drei spezielle Analysemethoden zum Einsatz. In diesem Artikel wurden lediglich Teilaspekte publiziert und stellt kein vollständiges Handelssystem dar.



