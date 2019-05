Bitcoin: Über der 6000-Dollar-Marke könnte die Post abgehen! Zocker-Chance!

Am Donnerstag vergangener Woche stand es im Express-Service und am Freitag hatten wir folgenden Beitrag über Bitcoin veröffentlicht: „Bitcoin hat seit dem Allzeithoch viel Federn lassen müssen und war Mitte Dezember unter 3.200,00 USD gelandet. Nach einer Seitwärtsphase sieht es so aus, als ob im Bereich von 4.300,00 USD und 3.400,00 USD eine Bodenbildung entstanden ist und es wieder in Richtung Norden gehen kann. Anfang April gab es zuletzt einen steilen Anstieg, der in mehreren Etappen erfolgte und den Bitcoin auf über 5.000,00 USD nach oben katapultierte.

Danach stabilisierte sich der Kurs in einer aufsteigenden Seitwärtsbewegung und ein erster Ausbruchsversuch wurde bei über 5.630,00 USD abgefangen. Die erneute Aufwärtsbewegung seit Dienstag könnte ein Hinweis auf einen weiteren Ausbruchsversuch nach oben sein und sollte dieser gelingen, könnten starke Gewinne warten. Aus charttechnischer Sicht rückt nun die Marke von rund 5.600,00 USD in den Blickpunkt. Wird diese Marke überwunden wäre der Weg zunächst bis etwa 6.500,00 USD frei.“

Der Bitcoin nimmt weiterhin Kurs auf 6.500,00 USD und hat am Donnerstag im frühen Handel die 6000-Dollar-Marke übersprungen. Gelingt der Anstieg nachhaltig über diese Marke oder dreht der Bitcoin wieder nach unten ab? Wenn man den Chart-Indikatoren glaubt, müsste der Ausbruch gelungen sein. Das nächste Hindernis nach oben liegt bei 6.300,00 Dollar. Solange sich der Bitcoin über 6.000,00 USD halten kann, ist mit weiter steigenden Kursen zu rechnen.

