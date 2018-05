Bitcoin: US-Justizministerium leitet Untersuchungen ein

Das US-Justizministerium hat eine Untersuchung eingeleitet um herauszufinden, ob Händler den Preis von Bitcoin und Co. manipulieren, so die Nachrichtenagentur Bloomberg. Unter die Lupe sollen vor allem Praktiken genommen werden, welche Händler zum Kaufen oder Verkaufen verleiten. Die Untersuchungen dürften demnach für weiteren Druck auf dem Kessel sorgen. Solange Bitcoin und Co. nicht reguliert sind, könnte der Markt eine Spielwiese für Kriminelle bleiben. Der Ton um ein straffes und zeitnahes Regulierungspaket für digitale Währungen dürfte sich bei einem bestätigtem Verdacht deutlich verschärfen. Der Bitcoin-Kurs taxiert der Plattform Bitstamp zufolge derzeit bei 7.478 Dollar und verliert knapp 4,5 Prozent zum Vortag.