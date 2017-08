Bitcoin: US-Aufsichtsbehörde SEC mit erneutem Warnschuss

Die amerikanische Aufsichtsbehörde SEC setzt den Wertpapierhandel eines kanadischen Unternehmens namens „Bitcoin Capital“ bis zum 7. September temporär außer Kraft. Das auf Kryptowährungen spezialisierte Unternehmen ist somit neben der „CIAO Group“ das zweite seiner Art, welches der Aufsichtsbehörde im Monat August zum Opfer fällt und den Handel gezwungenermaßen einstellen muss

Die SEC sieht Mängel in Bezug auf Transparenz für die Öffentlichkeit verfügbaren Informationen, insbesondere Vermögenswerte sowie Kapitalstruktur als Auslöser für den Handelsstopp an.

Neben der bislang nicht erteilten Zusage eines indexbasierten Fonds (ETF) für den Bitcoin untersucht die US- Wertpapieraufsicht immer wieder nach der „Nadel im Heuhaufen“, um Anleger auf den Boden der Tatsachen zurückzuholen und primär zu schützen.

Bitcoin taxiert aktuell bei 4.319 US- Dollar und somit knapp unter dem Allzeithoch von 4.480 US- Dollar. Die Schwelle von 4.500 US- Dollar scheint sich als nachhaltiger Widerstand zu entfalten. Nach der erfolgreichen Aktivierung des Updates „SegWit“, scheint die jüngste Kursrallye nun als Kater in den Knochen zu hängen.