Bitcoin: Treibjagd auf Nullen und Einsen

von Timo Emden, Head of DailyFX Deutschland, Marktanalyst von DailyFX.de

Anleger befinden sich weiterhin auf Treibjagd nach Nullen und Einsen. Der Broker IG taxiert den aktuellen Kurs von Bitcoin auf 4.607 US- Dollar. Während der gestrige Tag den Bären gehörte und der Kurs ein halbes Prozent hat abgeben müssen, könnte heute erneut die Attacke auf das frische Allzeithoch von 4.642 US- Dollar gestartet werden. Ein Ende der überdimensionierten Rallye ist m.E. weiterhin nicht in Sicht. Anleger dürften somit nach der nächsten Traummarke von 5.000 US- Dollar lechzen um die Treibjagd weiterhin anzuheizen.

Charttechnische Unterstützung befindet sich weiterhin bei 4.500 US- Dollar. Ein signifikanter Bruch des besagten Levels hätte stärker ausfallende Korrekturbewegungen zu erwarten. Der gesamte Kryptowährungsmarkt ist mit einem Wert von 168 Milliarden US- Dollar (coinmarketcap.com) so viel Wert wie nie zuvor und hat sich innerhalb der letzten sechs Wochen, einhergehend mit der Lösung der Skalierungsdebatten mehr als verdoppelt.