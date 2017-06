Bitcoin – Traum oder Blase?

Der Bitcoin ist in aller Munde und die Rally der Kryptowährung sorgt bei einigen Anlegern für Goldgräberstimmung. Wer bislang skeptisch oder staunend am Rand stand, stellt sich häufig ganz grundlegende Fragen. Diese haben wir versucht in 60 Minuten im Webinar bei Ayondo aufzugreifen. Wie entsteht überhaupt ein Bitcoin und alternative Währungen? Wie sicher sind sie? Wie hoch ist der Bitcoin aktuell bewertet ? Wo liegen Vorteile und Nachteile?

Was müssen Trader beachten, wie volatil ist das Produkt, wie groß ist der Markt überhaupt und kann man Bitcoins vererben? Antworten und Ansätze zu diesen Themen finden Sie hier in der Aufzeichnung…

Montag, 26.06, 19:00 Uhr: DAX – Partylaune oder Ruhe vor dem Crash? – Hier gehts zur Anmeldung…

Dienstag, 27.06, 19:00 Uhr: Kerzen, Trend und Sentiment – das Chart-Webinar – Hier gehts zur Anmeldung…

Mittwoch, 28.06, 18:00 Uhr: Die Finanzmarktrunde – Hier gehts zur Anmeldung…

Die aktuellen Aufzeichnungen:

Bitcoin-Webinar – hier

Trading-Highlights mit Benjamin - hier

Euer Egmond - hier