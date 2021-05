Bitcoin – Tesla hat keine Bitcoins verkauft

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

Es war DAS Gesprächsthema am Wochenende. Elon Musk schickte den Bitcoin erneut auf Talfahrt, indem er andeutete, man habe Bitcoins verkauft oder habe dies noch vor. Nun zumindest teilweise ein Schritt zurück. Musk twitterte am Montag gegen 08.00 Uhr, man habe bislang noch keine Bitcoins verkauft.



Daraufhin zog der Kurs des Bitcoin wieder Richtung 45.000 Dollar an, nachdem er zuvor auf 42.000 gefallen war. Es dürfte also volatil bleiben in den kommenden Tagen.