Bitcoin – Super-Crash!

Liebe Leser, die Risk-Off-Modelle greifen im Aktienmarkt, es wird liquidiert wo es nur geht. Einzig das digitale Gold, der Bitcoin, steigt und steigt. Ach nein, das sollte so sein. So hatten uns das die Bitcoin Jünger versprochen. Jetzt aber knallt es so richtig weg. Minus 25% im bitcoin, mal eben von 7.000 auf 5.200 Dollar.



So schnell gehts dann doch und manch einer könnte sich bald denken, dass Aktien doch die bessere Wahl sind. Denn eine Dividende und ein Anteil an einem Unternehmen sind dann doch was anderes als ein Versprechen an irgendwas ohne Fundament. Und für alle, die an Bitcoin glauben – der Euro und der US-Dollar sowie das echte Gold sind verdammt stabil……