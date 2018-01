Bitcoin – Spekulanten treiben den Kursrückgang

Nach der Kursexplosion im Jahr 2017 waren viele Bitcoin-Fans mit großen Erwartungen ins neue Jahr gestartet. Zuletzt war die Kryptowährung allerdings deutlich unter Druck, zuletzt wegen der Nachrichten von der Internetseite coinmarketcap.com. Manche Investoren könnten dabei übersehen, dass sich seit einem Monat eine fundamentale Veränderung am Markt vollzogen hat.

Auf 14.000 Dollar ist Bitcoin abgerutscht und notiert damit auf dem gleichen Niveau wie am 7. Dezember 2017. Gegenüber dem Rekordhoch vom 17. Dezember steht damit ein Kursrückgang von knapp 30 Prozent zu Buche. Belastet wurde die Kryptowährung zuletzt von der Meldung, dass die Internetseite coinmarketcap.com am Montag, 8. Januar 2018, unangekündigt die Daten der südkoreanischen Börsen Bithumb, Coinone und Korbit aus ihrem Preisindex für Bitcoin entfernt hat. Da Bitcoin in Südkorea zu deutlichen Preisaufschlägen im Vergleich zum Rest der Welt gehandelt wird, bedeutet die Entfernung dieser Daten, dass der Durchschnittskurs, den coinmarketcap.com nun anzeigt, niedriger ist, als wenn die koreanischen Börsen noch enthalten wären.

Südkorea geht gegen Bitcoin vor

Am gleichen Tag hatte die Regulierungsbehörde Südkoreas angekündigt, verstärkt gegen Bitcoin vorzugehen. So werden sechs Banken, darunter die Industrial Bank of Korea, untersucht, die virtuelle Konten für Unternehmen zur Verfügung stellen. Angeblich will Südkorea damit gegen Geldwäsche vorgehen. Zudem verschärft die Regulierungsbehörde die Untersuchung der Kryptowährungs-Börsen, um Kursmanipulation, Geldwäsche und ein Schneeballsystem zu verhindern. Im schlimmsten Falle könne es zum Schließen von Handelsplattformen kommen. Derartige Nachrichten belasten den Bitcoin-Kurs, zumal auf Südkorea 5,2 Prozent des weltweiten Bitcoin-Handels von täglich insgesamt rund 17,5 Mrd. Dollar entfallen. Die mit weitem Abstand führenden Länder in dem Bereich sind allerdings die USA mit 41 Prozent des Handels, und Japan mit 31 Prozent.

