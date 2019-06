Bitcoin - Sie sollten jetzt wachsam sein!

So langsam wird es Zeit, dass die Bullen sich bemühen und den Kurs über das letzte Zwischenhoch bei $8131 befördern. Wir haben nun zum 3. Mal das 38.2% Retracement angetestet. Bekanntlich verläuft hier unser Idealziel für die Welle 4 in Weiß und wir erwarten einen Trendwechsel. Sollten die 38.2% bei $7560 nachhaltig unterschritten werden, ist das nächste Anlaufziel in dieser Korrektur die $7082.

Zwar bleibt unsere Aufwärtsbewegung auch mit einem Anlaufen dieser Unterstützung weiterhin intakt, jedoch muss ganz klar gesagt werden, dass dies für die Kryptowährungen in einer Aufwärtsbewegung eher untypisch wäre. Die Bullen müssen also zügig das letzte Hoch überschreiten, um einen sofortigen Trendwechsel einzuläuten, andernfalls muss mit einem Anlaufen der nächsten Unterstützung gerechnet werden. Bei einer Aufwärtsbewegung sollten Stopps auf die eingegangenen Positionen zügig auf den Einstieg gesetzt werden.

Wir befinden uns seit Mitte Februar Long im Bitcoin (erste Gelbe box im Chart) bei $3450. Aktuell ca. 130% im Plus.

Der Nachkauf, (zweite gelbe Box im Chart) befindet sich mit knapp 9% im Plus.

