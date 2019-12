Bitcoin: Die Shorties legen eine Pause ein!

Die Digitalwährung wurde in den letzten Tagen kräftig abverkauft, der Kurs tauchte zeitweise unter die Marke von 7.000 US-Dollar ab und erreichte in der Spitze gar das Tief bei 6.505 USD – 6 Monatstief. Dort wurde die Abwärtswelle zunächst für beendet erklärt.

Charttechnik:

Technische Gründe dürften definitiv eine Rolle bei dieser Abwärtsrally spielen. Im Klartext: Bitcoin befindet sich seit Juli diesen Jahres in einem intakten Abwärtstrend und hat in den letzten Tagen die Bewegung gen Süden forciert. Momentan verweilt die Cyberwährung in der Erholungsphase - das bedeutet für uns Trendhändler, dass wir uns auf die Lauer legen können.

Trading-Idee:

Es gibt wie so oft zwei Möglichkeiten eine Short-Position aufzubauen. In der mittelfristigen Ausrichtung (Tageschart) sollte der Kurs mindestens 50 Prozent der letzten Bewegung abgearbeitet haben, damit sich ein Entry für uns lohnt. Diese Zone liegt bei 8.200 USD. Ein Entry per Short-Umkehrkerze wäre in diesem Fall ratsam.

Im Stundenchart springt uns sofort ein Aufwärtstrend ins Auge. Dieser müsste sich wieder drehen, um uns die Möglichkeit zu eröffnen, den klassischen Trendhandel zu praktizieren. Bitte die Trendgrößen beachten und miteinander vergleichen. Ein erster Teilverkauf (1/3 der Position) wäre am Tief bei 6.505 USD geplant.

RISIKOHINWEIS

Die dargestellten Analysen, Techniken und Methoden innerhalb unserer Kommentare und Marktberichte dienen ausschließlich Informationszwecken und sind weder eine individuelle Anlageempfehlung noch ein Angebot zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren oder sonstigen Finanzinstrumenten. Weiterhin stellt die vergangene Performance eines Finanzprodukts keine Vorhersage für die zukünftige Entwicklung dar. Eine Haftung ist ausgeschlossen.

