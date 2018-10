Bitcoin - Short Trade steht im Plus!

Der Bitcoin schleppt sich weiter durch den Chart und kann uns hier wenig durch die hinterlegte Struktur überzeugen. Unterhalb der $6609 befindend gehen wir von unmittelbaren Abverkäufen aus, die uns in den $4961 Bereich bringen. Von dort sehen wir die Bullen den Markt übernehmen, um in Richtung deutlich höherer Kurse aufzubrechen. Der Tradingbereich auf der Shortseite wurde damit nach unten verlassen und bestätigt. Wer hier in den Markt Short gegangen ist, sollte seine Positionen bereits jetzt auf dem Einstieg abstoppen bzw. über Gewinnmitnahmen nachdenken. Es ist ein weiteres Mal Testament dafür, dass wir mit unserer Elliott Wellen Analyseform auch die Kryptowährungen Punktgenau vorausberechnen können. Der Short Tradingbereich welchen Sie als gelbe Box im Chart sehen, würde vor über 3 Wochen gesetzt und konnte korrekt nach unten abgearbeitet werden.

Wir werden nach Beendigung der Abwärtsbewegung unsere Shorts mit ca. 18% ungehebeltem Gewinn verkaufen und uns sodann in einem folgenden Long Tradingbereich Positionen für einen langfristigen Anstieg auf neue All Time Highs hinterlegen.

Wenn auch Sie Deutschlands akkurateste Kryptoanalyse testen möchten um Positionen für langfristigen Handelserfolg im Bitcoin zu hinterlegen, testen Sie uns kostenlos unter www.hkcmanagement.de