Bitcoin - Short Gewinne nehmen zu!

Seit anlaufen des hinterlegten Zielbereiches, befindet sich der Bitcoin langsam und dennoch konstant auf dem Weg in Richtung Süden, um das erwartete Ziel in Welle IV in Grün anzulaufen.

Solange sich der Markt unter $6800 hält, bleibt der laufende Abwärtsdruck nach wie vor erhalten. Übergeordnet sehen wir BTC nach Abschluss der laufenden Korrekturbewegung auf 4900$ wider eine deutliche Rally ausbauen und Kurse von $9000 und höher anlaufen. Wir werden sodann für Abonnenten den finalen Long Tradingbereich hinterlegen!

Imminent bleibt der Markt jedoch auf tiefere Kurse gepolt und scheint diese auch fest im Blick zu haben. Für unsere Short Position welche im gelben Tradingbereich eingegangen wurde bedeutet dies weitere Gewinne. Der Stopp wurde am Montag auf den Einstieg gesetzt und damit jegliches Risiko auf Verluste aus dem Trade genommen.

