Bitcoin: SEC lehnt Winklevoss-ETF erneut ab

Die US-Securities Exchange Commission (SEC) hat einen erneuten Antrag der Winklevoss-Zwillinge auf einen Kryptowährungsfonds in den USA abgelehnt. Die Behörde selbst sei weiterhin nicht frei von Zweifeln, dass der Handel ausreichend überwacht sei. Zudem hätte die Cboe Global Markets Inc., welche den Bitcoin ETF gelistet hätte nicht beweisen können, dass der Markt “manipulationsresistent” sei, heißt es. Der erste Antrag der Zwillinge wurde zuletzt im März 2017 abgelehnt.Für Anleger ist dies ein Schlag aufs Kontor. Bitcoin und Co. verzeichnen nach Bekanntwerden der Nachricht Kursabschläge. Bitcoin verliert 3,5 Prozent auf 7.924,00 Dollar und liegt somit wieder unter der bedeutenden Marke von 8.000 Dollar.Zudem dürfte sich die Hoffnung auf eine zeitnahe Zulassung der ersten börsengehandelten ETF’s auf Übersee-Börsen eintrüben. Die Entscheidung sollte als Blaupause für sich ruhende Anträge dienen, welche sich in den Schubladen der SEC befinden.