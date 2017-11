Bitcoin: Russischer Minister glaubt nicht an Legalisierung im eigenen Land

Der russische Minister für Kommunikation und Massenmedien Nikolai Nikiforov glaubt nicht an eine Legalisierung digitaler Währungen wie Bitcoin im eigenen Land. Nach Angaben des staatlichen Nachrichtendienstes TASS erklärte Nikiforov:“ Bitcoin ist ein ausländisches Projekt, welches für den Einsatz der Blockchain- Technologie bestimmt ist. Der russische Gesetzgeber wird Bitcoin niemals als ein rechtlich anerkanntes Zahlungsmittel in der russischen Föderation betrachten.“ „Dennoch sei es durchaus möglich, dass Russland die Verwendung der Blockchain- Technologie sowie verschiedener digitaler Token in Betracht ziehen könnte“, so der Minister.



Womöglich wolle sich Russland die Rosinen der neuartigen Technologie lediglich herauspicken und dem eigentlich Taler Bitcoin kein zu Hause bieten. Immer mehr Nationen scheinen die Zeichen der Zeit erkannt zu haben und gewinnen die Vorzüge der digitalen Zahlungsmittel immer lieber.



Die Cyberdevise Bitcoin kann den Schock über den Diebstahl der Tether- Token sehr schnell verdauen und antwortet sogar mit einem neuen Allzeithoch von aktuell 8.375 US- Dollar. Allein im heutigen Tagesverlauf konnte der Kurs zum Vortag um bis zu 1,23 Prozent zulegen.