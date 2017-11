Bitcoin: Rückschlag durch Diebstahl von Tether

Die Cyberdevise Bitcoin muss in der Nacht zu Dienstag einen Rückschlag verkraften. Um bis zu 500 US- Dollar bis auf 7.800 US- Dollar stürzte der Kurs ab, nachdem das Unternehmen welches hinter dem Krypto- Taler Tether steht, einen 31 Millionen US- Dollar schweren Diebstahl meldete. Der Raub soll sich am 19. Dezember ereignet haben, woraufhin das Unternehmen nun versuche anhand eines Updates zu verhindern, dass das gestohlene Geld zurück in das Ökosystem fließe.

Der Kurs kann sich dennoch zeitnah von der Schocknachricht des Diebstahls erholen. Hiobsbotschaften solcher Art haben in der Regel kurze Beine und rücken relativ schnell in den Hintergrund. Das Vertrauen in die Sicherheit von Cyberwährungen wurde nicht zum ersten Mal auf die Probe gestellt. In der Vergangenheit kam es immer wieder zu Raubzügen ähnlicher Art in noch größerem Ausmaße.

Der Rally dürfte sich m.E. schon bald weiter fortsetzen. Vorerst sollte das Level von 8.500 US- Dollar anvisiert werden um übergeordnet auf 10.000 US- Dollar zu schielen.

Tether befindet sich mit einer Marktkapitalisierung von 673 Millionen US- Dollar nach coinmarketcap auf Platz 19 der wertvollsten Cyberwährungen. Gekoppelt sind die Token an Fiatwährungen, welche in der Regel bei größeren Kurseinbrüchen gekauft werden. 1 Tether entspricht ungefähr einem US- Dollar.