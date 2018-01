Bitcoin, Ripple, Ethereum – zum Scheitern verurteilt?

Satoshi Nakamoto und sein Entwurf einer Kryptowährung – Bitcoin – fallen nicht ohne Grund in den Höhepunkt der Finanzkrise 2008. Die weltweiten Notenbanken wählten als Ausweg aus der Krise die Politik der geöffneten Geldschleusen. Die massive Ausweitung der Geldmenge begleitet uns bis ins Jahr 2017. Eine Umkehrung scheint selbst in der wirtschaftlichen Boom-Phase derzeit schwierig. Es gibt also genug Gründe am „Fiat-Geld-System“ zu zweifeln, die an anderer Stelle häufig breit ausgeführt werden.

Aber sind Kryptowährungen wie Bitcoin, Ripple oder Ethereum der Ausweg? Die Anhänger der Währungen verweisen auf die festgelegte Menge (Bitcoin) oder bei Ripple gar ein System bei dem die Menge sehr sehr langsam „verbraucht“ wird. Dadurch sind inflationäre Tendenzen, die Gegner der Zentralbanken weiterhin aufführen ausgeschlossen. Für Paul De Grauwe sind Kryptowährungen dennoch nicht der Ausweg. Im Gegenteil: Er führt verschiedene volkswirtschaftliche Argumente an, warum Kryptos nach dem Modell Bitcoin zum Scheitern verurteilt sind.

