Bitcoin, Ripple, Ethereum – Kaufrausch am 15.01?

Wir haben uns auf Bitcoin-Krypto.de zuletzt häufig mit dem Zusammenhang Bitcoin und “Neuer Markt” beschäftigt und dies am Mittwoch in der Finanzmarktrunde besprochen. Für uns ist die Bitcoin-Rally zum Teil ein Ausdruck (und vielleicht der letzte große Zug) des weltweiten Bullenmarkts. Auch wenn wir davon überzeugt sind, dass uns Kryptowährungen langfristig beschäftigen, gehen wir davon aus, dass die Rally eben auch der enormen Investitions- und Spekulationslust vieler Anleger geschuldet ist. In Bitcoin fließt anderes Geld als in eine Daimler-Aktie. In der Regel können die Käufer auf die Summe verzichten, bis auf wenige Ausnahmen wird wohl niemand Haus und Hof auf die Kryptos setzen. Was liegt also näher als einen Zusammenhang zwischen Boni-Zahlungen und der Krypto-Rally zu ziehen. Laut einer Expertin steht den Kryptos der nächste Kaufrausch bevor wenn auf die Konten der Wall Street Banker der Bonus gebucht wird. Dies ist in wenigen Tagen der Fall.

Sie finden die volle Meldung wie gewohnt in unserer Presseschau auf Bitcoin-Krypto.de