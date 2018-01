Bitcoin – Respekt für die Kollegen und Kursziel 100.000

Bitcoin, Ripple, IOTA – wenn das Thema auf Kryptowährungen kommt in diesen Tagen gibt es eine Menge Diskussionsbedarf, viel Halbwissen aber auch reichlich Neid. Neid auf die, die bereits reich geworden sind oder frühzeitig dabei waren. Die haben dann in der Wahrnehmung von vielen “Glück gehabt” oder sind “Zocker”. An dieser Stelle ist für uns einmal die Zeit Respekt zu zeigen. Respekt für einen Blog, den wir auf unserem Portalin der Presseschau auch gerne berücksichtigen. Nämlich den Blog bitcoinBlog, der schon 2013 von Christoph Bergmann gegründet wurde und mittlerweile zum bekannten Oliver Flaskämper gehört. 2015 gewann der Blog den Finanzblog Award und war damit unser Nachfolger, denn wir erhielten ihn 2014 für feingold-research.com. Dummerweise haben wir 2015 nicht ausreichend bei unseren Nachfolgern hingeschaut und in die Tiefe recherchiert, sonst wäre uns das Thema Bitcoin und Krypto schon ein Jahr früher in seiner Bedeutung klar geworden. Spätestens als unser Beitrag zu Bitcoin mit der Frage “Bitcoin 3.000″ Ende 2016 bei Wallstreet:Online mehr als 100.000 Aufrufe erreichte hätten alle Alarmglocken angehen müssen. Viele aus unserem Team waren zu vorsichtig, so wie viele andere da draussen.

Trotzdem oder gerade deshalb muss man aber auch sagen – wir gönnen Christoph und allen anderen jede Mark, die sie mit Kryptos gemacht haben und noch mehr demokratisiert diese neue Welt die Anlagewelt an sich. Denn viele Menschen, die früher als “Nerds” galten, haben endlich einmal einen Wissensvorsprung zu Geld machen können wie es vielleicht vergleichbar ist mit jenen Menschen, die frühzeitig an SAP glaubten und Aktien kauften.

Ersetzen Sie wahlweise SAP durch United Internet, Vertex oder Morphosys. Auch diese Aktien veränderten die Welt. Insofern – Glückwunsch, Respekt und – weitermachen und vielleicht erreicht der Bitcoin wirklich 100.000 (auch wenn wir nicht dran glauben und täglich zeigen, wie der Anteil an der Gesamtkryptomarktkapitalisierung immer weiter sinkt) ! Aktien, Zertifikate, ETFs oder Edelmetalle sind Anlageklassen. Kryptos gehören nun dazu. Willkommen!