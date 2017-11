Bitcoin: Rekordjagd vorerst gestoppt

Die Cyberdevise Bitcoin setzte pünktlich zum Ende der Handelswoche erneut zum Spurt an und konnte die Marke von 7.500 US-Dollar Schwelle ebenfalls überwinden. Damit hat sich die digitale Währung innerhalb von nur einer Handelswoche um bis zu 1.600 US- Dollar verteuert.

Der Anlegerkompass schien nur eine Richtung zu kennen und die hieß „Norden“. Doch der Zeiger hat sich zum Wochenstart mittlerweile etwas nach Süden bewegt. Aufgrund des waghalsigen Kursaufstieges sind Rücksetzer so gut wie vorprogrammiert. Überhitzungserscheinungen im Charttableau zwingen Anleger womöglich zu kleinen Gewinnmitnahmen. Wie erwartet zeigt sich der November als äußerst turbulent. Das geplante Großevent um „SegWit2x“ am 16. November steht dabei nicht mal als einziger Kurstreiber zur Debatte. Initialzündung für den Anstoß der Kaufwelle waren zuerst Spekulationen um ein Comeback einer chinesischen Cyberbörse. Führende China-Börsen kündigten vergangene Woche die Verlagerung ihres Handels u.a. nach Hong Kong und Singapur an. Der „Cyberexit“ Chinas wurde somit gekonnt umgangen und ähnelt einem „Softexit“. Womöglich könnte dies dazu führen dass die Volksrepublik ihr ausgesprochenes ICO- Verbot überdenkt. Doch für den großen Heißhunger auf Bitcoin sorgte die Ankündigung der CME Group, einen Bitcoin- Future bis zum Jahresende auf die Beine zu stellen. In welchem Ausmaße der Appetit auf Bitcoin kurz nach der Mitteilung in die Höhe schoss, zeigen die Kundenzuwächse der US- Börse Coinbase. Innerhalb von nur 24 Stunden konnten 100.000 neue Kundenkonten nach der Hiobsbotschaft registriert werden wie Cointelegraph berichtet. Bitcoin scheint dem Mainstream durch die Aussicht auf den geplanten Terminkontrakt einen Schritt näher gekommen zu sein. Die Türe würde sich vorerst für institutionelle Anleger öffnen. Doch Fantasien über eine Zulassung eines indexbasierten Fonds (ETFs) könnten dann schneller der Realität angehören als gedacht.

Die Gefahr, dass Bitcoin zum Spielball der Spekulationen auf einen Terminkontrakt bis zum Ende des Jahres wird, ist und bleibt brandgefährlich. Den zuständigen Behörden sollte die Signalwirkung in Bezug auf ein offizielles „GO“ bewusst sein. Die Chancen auf einen ETF und somit die Tür zum Mainstream wären bei einer Zulassung jedenfalls weit geöffnet.

Bitcoin befindet sich aktuell bei 7.269 US- Dollar und somit psychologisch angeschlagen. Die Marke von 7.000 US- Dollar sollten vorerst als Unterstützung dienen und weitere Käufer in den Markt locken. Das Überraschungspotential im positivem und negativem Sinne ist und bleibt für das Jahresende weiterhin gigantisch.