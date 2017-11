Bitcoin-Rekorde – was treibt den Kurs?

Noch zuverlässiger als der DAX, liefert die Kryptowährungin diesen Tagen frische Rekorde. Zum Wochenende klopfte der Bitcoin an die Marke von 7450 US-Dollar an – ein Wochenplus von 30 Prozent. Derzeit können Zweifler den Bitcoin maximal zum Verschnaufen bringen, ehe positive Tendenzen die Rally weiter befeuern. Dabei geht die “Fear of Missing out” um. Wir schauen uns im Detail an, was den Kurs derzeit treibt. Die Schweizer von Vontobel waren ein Vorreiter beim Bitcoin. Nun können Anleger die Kryptowährung über die WKN VL3TBC als Open-End Zertifikat handeln.

Goldman Sachs CEO Lloyd Blankfein zeigt sich offen für Bitcoin

In einem Interview mit Bloomberg äußert Blankfein ein „Maß an Unbehagen“ gegenüber Bitcoin. Doch dies sei grundsätzlich in allen Neuen Dingen der Fall, so der Goldman Sachs CEO. „Ich habe im Laufe der Jahre gelernt, dass es viele Dinge gibt, die ziemlich gut funktionieren, die ich nicht liebe.“

Im Gegensatz zu James Dimon, CEO von JP Morgan, welcher Bitcoin als „Betrug“ bezeichnete, zeigt sich Blankfein nicht ganz abgeneigt. Womöglich scheinen Argumente gegen Bitcoin von obersten Bankenetagen derzeit sprichwörtlich auszugehen. Die aktuelle Preisrally lässt jegliches Kontraargument in Luft auslösen. Doch sollte sich die aktuelle Aussicht auf einen Bitcoin- Future durch die CME Group bis zum Jahresende nicht bewahrheiten, wäre Bitcoin erneut ein gefundenes Fressen für Verfechter.

Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro, kommentiert das „Fear of Missing out“-Phänomen und die bisherige Auswirkung der nächsten Hard Fork auf den Bitcoin-Preis:

„Weil der Bitcoin-Preis aktuell immer neue Hochs erreicht, geht am Markt für Kryptowährungen die ‚Fear of Missing out‘ um – die Angst, etwas zu verpassen. ‚FOMO‘ wird ein solches Massenphänomen auch abgekürzt. Wie lange der gegenwärtige Preisanstieg noch andauern wird, lässt sich im Augenblick nicht absehen. Aktuell korrigieren Analysten ihre kurz- und langfristigen Preisziele immer weiter nach oben, weil Menschen wie wahnsinnig in den Markt stürmen, bevor ihre Chance möglicherweise vorüber ist.

Doch der Kurs wird nicht ausschließlich von ‚FOMO‘ getrieben: Immer mehr Menschen werden sich des Potenzials der Blockchain-Technologie bewusst. Sie sind der Meinung, dass insbesondere Bitcoin das Geld, wie wir es kennen, irgendwann ersetzen wird.“

SegWit2X Hard Fork als Kaufanreiz?

„Zusätzlicher Kaufanreiz besteht durch die anstehende SegWit2X Hard Fork, die für Mitte November geplant ist. Die Community stimmt darin überein, dass das Bitcoin-Netzwerk Verbesserungen erfahren muss. Zwar sind sicher nicht alle mit der neuen Umsetzung einverstanden, allerdings bildet ein Hard Fork für langfristig orientierte Bitcoin-Investoren eine Win-Win-Situation: Wer zum Zeitpunkt der Spaltung und darüber hinaus Bitcoin hält, wird einfach abwarten, ob sich die neue oder alte Coin durchsetzt.“

