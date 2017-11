Bitcoin – Rekord-Volumen der Kryptos

So wie Jim Rogers dürfte es wohl einigen Investoren in diesen Tagen gehen. Er hat den Bitcoin-Zug verpasst und ärgert sich nun etwas darüber, wie bei Finanzen.net nachzulesen ist. Dazu warnt Rogers Bitcoin-Anleger wachsam zu bleiben: ”Es sieht genauso aus wie und riecht nach Blase wie jede andere, die ich in der Geschichte gesehen habe”. Der Bitcoin notiert weiter stabil auf hohem Niveau. In Euro knapp unter der Marke von 7000 Euro, die er erst in dieser Woche knackte. Was den Bitcoin zuletzt bewegte, schauen wir uns anhand der Analyse von etoro an.

Kryptowährungen waren auf der WOT sehr präsent. Über Zertifikate oder CFDs, die auf Handelsplattformen wie ayondo und etoro angeboten werden, können Anleger an der Wertentwicklung profitieren, ohne tatsächlich Bitcoins digital zu erwerben. Vontobel bietet weiterhin den Open-End Tracker mit der WKN VL3TBC an.

Markt für Kryptowährungen übertrifft 250-Milliarden-US-Dollar-Marke

Mati Greenspan, Senior Market Analyst bei der Social-Trading-Plattform eToro, kommentiert das neue Rekord-Marktvolumen aller Kryptowährungen:

„Zwei Wochen sind vergangen, seit die SegWit2x-Hard-Fork abgesagt wurde. Seitdem hat der Markt für Kryptowährungen eine erstaunliche Richtung genommen. Fast täglich scheint eine andere Kryptowährung monströse Zugewinne zu erzielen. Jetzt hat der Gesamtwert aller digitalen Assets weltweit erstmals die Marke von 250 Milliarden US-Dollar übertroffen. Allein in den vergangenen zwei Wochen wuchs er um 25 Prozent – seit Jahresbeginn sind es rund 1.470 Prozent (Stand: 23.11.2017). Der Bitcoin-Preis allein ist binnen zwei Wochen um rund zehn Prozent gestiegen. Das ist zwar bemerkenswert, aber verglichen mit den Zuwächsen anderer Digitalwährungen wenig imposant.“

Bitcoin Cash und Dash sind die größten Gewinner der vergangenen zwei Wochen

„Die beste Performance weist in diesem Zeitraum Bitcoin Cash auf, da viele Beobachter glauben, dass die Coin eine hervorragende Alternative zu Bitcoin ist. Dafür verantwortlich ist untere anderem, dass die Coin B2X, die der SegWit2x-Hard-Fork entspringen sollte, nicht zustande gekommen ist. Ein Zuwachs von rund 150 Prozent bei Bitcoin Cash in den vergangenen zwei Wochen sollte jedoch nicht darüber hinwegtäuschen, dass auch diese Kryptowährung extremer Volatilität unterliegt.

Die zweitbeste Performance zeigt Dash, das jüngst sein Allzeithoch erklomm. Seit Anfang des Jahres verzeichnet die Altcoin ein Plus von rund 4.800 Prozent (Stand: 23.11.2017). Besonderen Auftrieb verlieh die jüngst bekannt gewordene Partnerschaft zwischen der Dash Foundation und Kuvacash, einem Projekt, das Simbabwe mittels eines Peer-to-Peer-Zahlungssystems neue finanzielle Stabilität verleihen soll.“

Die beste Kryptowährung finden – ein Roulette-Spiel?

„Schnell zeigt sich: Die Chance, die Kryptowährung mit der besten zukünftigen Performance zu erwischen, ist für Anleger extrem niedrig. Daher ist auch für diese Anlageklasse eine Diversifikation über viele verschiedene Kryptowährungen zu empfehlen.

Meine Einschätzung ist, dass viele Krypto-Trader dieser Tage auf ihr Portfolio schauen und in puncto Bitcoin-Performance ein leichte Underperformance gegenüber anderen Kryptowährungen beobachten. Das könnte sie dazu veranlassen, einen Teil ihres Bitcoin-Vermögens in Tokens mit höherem Risiko und Ertragspotenzial umzuschichten. Bitcoin bleibt aber weiter die Nummer Eins am Markt, da sie vor allem eine Einstiegs-Kryptowährung ist: Newcomer am Markt handeln zuerst mit Bitcoin, bevor sie sich an einige der anderen Kryptowährungen herantrauen.“

Quelle: etoro, eigene Recherche