Bitcoin-Rally? Dann schauen Sie mal nach Simbabwe…

Börsenkurse können aus den verschiedensten Gründen steigen. Im Westen waren es in den vergangen Jahren oft die Freigebigkeit der Notenbanken und/oder die Aussicht auf eine konjunkturelle Erholung. Zuletzt kam beides zusammen, was gerne als “goldilocks-Szenario” bezeichnet wird. In Simbabwe ist die Lage etwas anders, wie zuvor schon in Venezuela. Den passenden Beitrag finden Sie bei den Kollegen von NTV . Wie die Lage beim Bitcoin derzeit aussieht schauen wir uns anhand der Einschätzung der etoro-Analysten an.

Weiterlesen auf Bitcoin-Krypto.de