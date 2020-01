Bitcoin Prognosen: Mehrheit der Experten erwartet BTC Kursanstieg in den nächsten Jahren

Mehr als 52 Prozent der Finanzexperten sind der Auffassung, dass der Bitcoin Kurs die nächsten 5 Jahre weiter ansteigt

4 Prozent gehen davon aus, dass Bitcoin im Jahr 2024 über 100.000 US-Dollar notiert

Dennoch: aktuell keine euphorische Stimmung unter Marktteilnehmern und Privatanlegern

Kryptoszene.de zeigt in einer exklusiven Infografik, welche Kursprognosen die unterschiedlichen Marktbeobachter äußern, und wie die Beobachter das aktuelle Marktumfeld einschätzen. Hierbei wird ersichtlich, dass mehr als die Hälfte aller Experten davon ausgehen, dass der Bitcoin Kurs in den nächsten fünf Jahren weiter steigen wird. Dennoch: Der Furcht & Gier Index bezeugt, dass von Euphorie bei der Masse von Anlegern noch keine Spur zu sein scheint.

Aus der Infografik geht hervor, dass 37 Prozent der Finanzexperten der Annahme sind, dass sich der Bitcoin Preis im Jahr 2024 zwischen 10.000 und 24.999 US-Dollar bewegt. Andererseits gibt es auch warnende Stimmen: so glauben 8 Prozent, dass bis zum Jahr 2024 das Platzen einer Blase erfolge, und BTC nicht einmal mehr einen US-Dollar wert sei. Bereits in der Vergangenheit äußerten sich Marktbeobachter kritisch über die Bitcoin Kursentwicklung. So zitiert Kryptoszene Calvin Ayre, der vor zwei Jahren die These verkündete, dass Bitcoin im Jahr 2020 einen Wert von null Dollar erreiche.

Obwohl die positiven Vorhersagen zu überwiegen scheinen, sind die Anleger noch leicht skeptisch. Der Furcht & Gier Index notiert bei 48. Ein Wert von 0 bedeutet hierbei, dass die Mehrheit einen extremen Bitcoin Preisverfall befürchtet. 100 wiederum steht für die größtmögliche Euphorie.



Hier geht es zum ausführlichen Beitrag mit weiteren interessanten Fakten und anschaulichen Infografiken:

https://kryptoszene.de/bitcoin-prognosen-2020-und-stimmungsbarometer-mehrheit-der-experten-erwartet-anstieg-von-btc-kurs/

Über Kryptoszene.de

Kryptoszene.de ist eine Nachrichten- und Informationsplattform, die Krypto-Interessenten und Anlegern News, Hintergrundberichte, Analysen und Anleitungen zum Kaufen und Handeln von Kryptowährungen anbietet.







Der Autor stellt hier lediglich Informationen zur Verfügung, es erfolgt keine Anlageberatung, Empfehlung oder Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Vermögensanlagen. Anlagegeschäfte beinhalten Risiken, so dass die Konsultierung professioneller Anlagenberater empfohlen wird. Wir möchten in diesem Zusammenhang darauf hinweisen, dass ein Engagement in Aktien (auch Hot Stocks oder Penny Stocks), Zertifikate, Fonds oder Optionsscheine zum Teil mit erheblichen Risiko verbunden. Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals kann nicht ausgeschlossen werden.