Bitcoin Preis – Bessere Zeiten voraus?

Wie schnell sich die Stimmung an den Börsen drehen kann, konnte man in der Vergangenheit bereits des Öfteren bestaunen. Dieser Stimmungswandel lässt sich gestern auch im Bitcoin beobachten. Kurz vorher markierte der Bitcoin erst seinen tiefsten Kurs des bisherigen Börsenjahres. Ein Tag mit satten Kursgewinnen und einflussreiche Persönlichkeiten, die den Preis und den Nutzen des Bitcoins hervorheben, lassen die schwache Performance der letzten Monate plötzlich wieder vergessen. Wie könnte es nun für den Bitcoin Preis weitergehen?



Warum sollten Anleger dem Kryptowährungsmarkt Aufmerksamkeit schenken?

Jeder, der sich für Märkte, neue Technologien und Disruption interessiert, kommt nicht umhin, die Entwicklungen in den Bereichen Krypto, Blockchain, NFT, digitale Währungen von Zentralbanken und dezentralisierte Finanz-Apps zu verfolgen.

Investoren sollten die Entwicklungen bei den Kryptowährungen beachten, weil der Krypto-Handel ein Barometer für Risikobereitschaft und Spekulation ist. Auch die Haltung der Regierungen gegenüber Kryptowährungen ist wichtig und hat Auswirkungen auf das Geldsystem, den Bankensektor und die Transaktionsverarbeitung auf der ganzen Welt.

Die Blockchain-Technologie, die der Kryptowährung zugrunde liegt, ist für die Transaktionsverarbeitung revolutionär. Sie kann die Produktivität verbessern, Kosten senken und Fälschungen und Korruption reduzieren.

In den frühen Tagen jeder Technologie, von der Eisenbahn bis zum Internet, gibt es einen Wildwuchs an Unternehmen und einen Anstieg der Spekulation. Das Gleiche passiert bei der Kryptos.Vom Investitionsstandpunkt ausgesehen, sollte man sich nicht von der Spekulation einfangen lassen. Aber es ist wichtig, herauszufinden, was die Auswirkungen von Kryptowährungen auf andere Geschäftsmodelle sind.

Musk und Wood reden den Bitcoin stark

Tesla-CEO Elon Musk bekräftigte die Unterstützung für Bitcoin, Ethereum, und Dogecoin auf der Online-Konferenz „B Word“. Er sagte am Mittwoch, dass er persönlich Geld verlieren würde, wenn die Kryptos an Wert verlieren. „Die drei Dinge, die ich außerhalb von SpaceX und Tesla besitze, sind Bitcoin, etwas Ethereum und etwas Dogecoin", sagte Musk.

Weiter sagte er, dass Tesla wieder Zahlungen in Bitcoin akzeptieren werde, vorausgesetzt, dass er mit einem höheren Anteil an erneuerbarer Energie produziert wird.

Musk wurde in den letzten Wochen dafür kritisiert, dass er den Krypto-Markt durch seine Tweets durcheinandergewirbelt hatte.

Wood wiederholte ihrerseits die Ansicht, dass Bitcoin als Absicherung gegen die Inflation dienen könnte, besonders in Ländern mit Hyperinflation und dem Potenzial, dass privates Vermögen konfisziert wird. Die Menschen in diesen Ländern werden zu Bitcoin und anderen Krypto-Tokens migrieren, um ihre Kaufkraft zu Erhalten. Sie fügte hinzu, dass sie auch über Deflationskräfte besorgt ist und dass Bitcoin auch in diesem Fall eine Absicherung dagegen sein könnte.



Wie könnte es mit dem Bitcoin Preis weitergehen?

Investoren und Händler scheinen erwartet zu haben, dass Musk, Dorsey und Wood Kryptos anpreisen würden. Der Bitcoin Preis konnte sich in den letzten zwei Tagen von seinen Tiefstständen deutlich erholen und stieg in der Spitze um fast 3.000 Dollar an. Allein in den letzten 24 Stunden gewann der Kurs um 6,4 % an Wert.

Mitte April markierte der Bitcoin Preis sein bisheriges Allzeithoch bei 64.870 USD. Seither wurde der exorbitante Anstieg seit Jahresbeginn korrigiert. Seit ca. 2 Monaten bewegt sich der Bitcoin Kurs immer wieder um die Unterstützungszone bei knapp 30.000 USD herum. Mit dem Anstieg der letzten beiden Tage haben die Bullen nun die Chance das positive Momentum für sich zu nutzen und einen weiteren Anstieg in Richtung des Widerstandbereichs zwischen 42.000 USD und 47.000 USD herbeizuführen. Sollte es dem Bitcoin gelingen auch diesen Bereich erneut nach oben zu verlassen wäre ein erneuter Anstieg in Richtung 64.872 USD und höher möglich. Scheitert jedoch die Erholung und der Bitcoin Kurs fällt nun erneut unter den letzten Tiefpunkt bei 29.300 USD droht ein Rücklauf in Richtung 23.000 USD und dem großen Re-Test des Ausbruchslevels bei knapp 20.000 USD.

Quelle: CMC Markets Plattform, Tageschart, 22.07.21

