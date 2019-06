Bitcoin - Packen wir die $10.000 diese Woche noch?

Wir peilen hier als nächstes den Bereich von $10120 bis $10403 an. Von dort muss wiederrum mit einer Gegenreaktion des Marktes in Welle (iv) gerechnet werden. Über $8180 stellt dies klar unsere Erwartung dar. Wie in dritten Wellen üblich, kann der Markt hier auch weiter extendieren. Insbesondere bei Kryptowährungen, gehen die dritten Wellen, gerne deutlich stärker von statten.

In Summe bleiben wir damit bullisch und lassen uns weiter mit unseren Positionen nach Norden treiben. Gewinnmitnahmen von bis zu 30% sind weiterhin gesund. Diese müssen aber bei Rücksetzern wieder aufgefüllt werden. Wir werden dazu weitere Einstiege finden und unsere Positionen weiter aufstocken.

Aktuell sind wir mit 2 Positionen im Markt.

Erster Kauf bei 3450$ im gelben Zielbereich LONG - Position aktuell ca. 148% im Plus.

Zweiter Kauf bei 7200$ im nächsten gelben Zielbereich LONG - Position aktuell ca. 20% im Plus.

