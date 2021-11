Bitcoin: Neues Allzeithoch lässt warten

von Manfred Ries

Bitcoin (BTC/USD): Die Schwungkraft der Gewinne flacht ab.

Von Manfred Ries

Montag, 1. November 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

herzlich willkommen im Monat November! Was gibts Neues aus der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zu Monatsbeginn hin einen Blick wert: die …

… Kryptos – dabei soll es heute um die Digitalwährung Bitcoin (BTC/USD) gehen; die Mutter aller Kryptos, wie es so schön heißt. Nachdem vor drei Wochen ein Allzeithoch markiert wurde, konsolidiert die Digitalwährung auf relativ hohen Niveau bei einer relativ geringen Volatilität.

Wie geht es weiter? Erst ein nachhaltiger Break out nach oben, sprich: über die 66.999 USD-Preislinie, würde den Weg gen Norden ebnen. Oben abgebildet: der Wochenchart. Dieser zeugt mit dem steigenden Verlauf der 200-Tagelinie vom intakten Aufwärtstrend in der mittelfristigen Zeitbetrachtung. Ein Trend, der längerfristig fortgeschrieben werden könnte. Voraussetzung: ein nachhaltiger Break out über das erwähnte Allzeithoch bei 66.999 USD.

Kritisch zu bewerten ist indes der fallende Slow-Stochastik-Indikator. Auch ist eine Divergenz zwischen Stochastik-Indikator und BTC-Kurse erkennbar: neue Hochs bei BTC/USD wurden nicht durch neue Hochs beim Slow Stochastik bestätigt – ein potenzielles Warnsignal. Vor drei Wochen bildete sich am Allzeithoch eine schwache Wochen-Candle mit langem, oberen Docht aus (gelb markiert): das zeugt von Gewinnmitnahmen bei Kursen ~65.000 USD – ein weiteres Warnsignal.

Zum Hintergrund: Der Slow-Stochastik-Indikator (ein Oszillator) hilft gerade in Seitwärtsbewegungen beim Aufspüren von Umkehrpunkten. Denn der Stochastik offenbart die Schwungkraft einer Kursbewegung. Stochastik-Werte oberhalb der 80er-Linie deuten auf eine überkaufte Marktsituation hin; Stochastik-Werte unterhalb der 20er-Linie auf eine überverkaufte Situation. Handelssignale ergeben sich durch die Schnittpunkte der beiden Linien.

Auch wenn der übergeordnete Aufwärtstrend bei BTC/USD intakt ist, so sollten sich Marktteilnehmer doch auf eine weitere Konsolidierung – eventuell auch auf eine Korrektur – beim Währungspaar BTC/USD einstellen. Diese könnte bis in den Bereich um 53.000 / 50.000 USD führen. Höchst kritisch wäre ein Unterschreiten der 200-Tagelinie; aktuell bei 46.850 USD verlaufend. BTC/USD am Montag, 1. November 2021 im abendlichen Krypto-Handel: 61.034 USD (-0,5%).

Soweit für heute.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

