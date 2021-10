Bitcoin: Neues Allzeithoch eingetütet!

von Manfred Ries

Bitcoin (Wochenchart): Die Krypto hat am Mittwoch ein neues Allzeithoch markiert.

Mittwoch, 20. Oktober 2021





Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zur Wochenmitte hin ganz klar interessant und spannend: ein Blick auf die …

…Kryptos – heute soll es um Bitcoin (BTC/USD) gehen. Und hier falle ich gleich – wenn auch nicht mit der Tür‘, – so aber doch mit einer brandheißen News ins Haus: Seit Dienstag wird an der Wall Street der erste an Bitcoin gekoppelte Indexfond (ETF) gehandelt! Sein Name: Bito (Börsensymbol: BITO). Damit hat nun auch die USA den Weg für an BTC/USD gekoppelte ETFs freigegeben. Bito investiert nicht direkt in BTC/USD, sondern in BTC-Termingeschäfte. Deshalb hat die US-Börsenaufsicht (SEC) offenbar auch grünes Licht für dieses Vehikel gegeben. Der Bito-ETF konnte am ersten Handelstag bereits kraftvoll zulegen. Kein Wunder bei einem Blick auf den Kursverlauf der Digitalwährung:

BTC/USD notiert am Mittwochabend bei 66.344 USD (+3,2%) und damit auf Allzeithoch. Charttechnisch betrachtet ein Kaufsignal! Auf die Attraktivität der Kryptos bin ich an dieser Stelle in der jüngsten Vergangenheit bereits häufiger eingegangen. Motto: „the trend is your friend…“

Wie gehts weiter? Wie gesagt: „Der Trend ist dein Freund!“ Und dieser zeigt im Falle von BTC/USD weiter nach oben. Doch so euphorisch die Ausgangslage auch anmuten mag – es gilt das, was auch die SEC zur Börseneinführung des neuen ETFs sagte: Anleger sollten ‚Risiken und Nutzen‘ sorgfältig abwägen. BTC/USD bezeichne ich auch weiterhin, wie alle anderen Kryptos auch, als hoch-volatil – und damit auch als hoch-spekulativ. Auf der Unterseite gilt bei BTC/USD der Kursbereich ~52.000/53.000 USD als relativ solider Support.

Soweit für heute. Ich wünsche Ihnen noch einen noch schönen Wochenverlauf! Bleiben Sie gesund und trading-fasziniert – auch bei den Kryptos. Aber bitte umsichtig und nicht übermütig! Die Regeln des Money Managements sollten Sie stets beherzigen.

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

