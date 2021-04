Bitcoin: Neues Allzeithoch mit Chancen – und Risiken

von Manfred Ries

Bitcoin vs. Dollar (BTC/USD): Ein neues Allzeithoch ist eingetütet!

Mittwoch, 14. April 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

was gibt es Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Ich habe für Sie recherchiert – das Wichtigste in Kürze:

● ROHSTOFFE – Es geht wieder nach oben – mit ROHÖL. WTI konnte am Mittwoch 4,7% gewinnen; BRENT 4,4%. Das zog auch die Preise für DIESEL (+4,3%) und HEIZÖL (+3,7%) mit nach oben. Klar, dass dadurch auch die großen Öl-Explorer erneut in den Fokus der Anleger geraten; namentlich HALLIBURTON (+5,4%) und SCHLUMBERGER (+5,8%) – unbedingt ein Auge auf beide Titel werfen! Achtung: Die kommende Ausgabe des Optionsscheine Expert Trader wird beide Titel näher unter die Lupe nehmen!! Während die Industrie- und Edelmetalle teil schwach, teils nachgebend sich präsentierten, überzeugen bei den Agrarprodukten die Gewinner: WEIZEN (+3,1%); MAIS (+2,8%) und SOJABOHNEN (+1,6) zeigen den positiven Trend auf. Der absolute Outperformer aber – zumindest auf längerfristiger Sicht: HOLZ (+185%; 6-Monatsbetrachtung). Der Grund: Die USA saugen seit Monaten bereits große Mengen vom europäischen Markt auf. Ein erhöhter HOLZ-Bedarf in den Vereinigten Staaten, aber auch eine zunehmende Knappheit werden von Händlerkreisen als Gründe hierfür aufgeführt. Wer in HOLZ auf der Long-Seite investiert ist: Gewinne sichern, bzw. Stop-Losskurs nach oben ziehen; 1115 USD erscheint mir hierfür eine gute Zahl.

● EMERGING MARKETS – POLEN macht zur Wochenmitte mit +1,9% im Leitindex WIG20 auf sich aufmerksam. RUSSLAND präsentiert sich sehr fest; der RTS-Index verbucht ein Plus von 2,2%. Auffällig: ENERGOPROJEKT auf der grünen Seite (+6,8%), aber auch GAZPROM (+6,5%), die vom steigenden Ölpreis profitieren. AERODROM NIKOLA indes besticht auf der roten Seite (-4,9%). In TSCHECHIEN und UNGARN überwogen die Kursschwäche. In Übersee überraschte MEXIKO mit +1,5%. Die Verlierer hingegen halten sich in Grenzen. Auffällig: ARGENTINIEN mit knapp -1% im S&P-MERVAL-INDEX; der MERVAL auf ARS-Basis am Mittwoch bei +0,7%. Hier zeichnet die Furcht vor einer neuerlichen Corona-Welle auf der südlichen Erdhalbkugel verantwortlich für das Minus. Zum Hintergrund: Südamerika steckt mitten im Herbst und die Fallzahlen in ARGENTINIEN und CHILE steigen – in Santiago verlor der IPSA 1% an Wert. BRASILIEN gehört seit jeher zu den Corona-Leitgeprüften. Gleichwohl überzeugt der BOVESPA in São Paulo mit einer Jahresperformance von ~+50%; wenn auch nur auf BRL-Basis. Achtung: Die Minenwerte in AUSTRALIEN kommen ins Laufen! CIMIC GROUP (+5,3%) und OROCOBRE (+4,9%) sind Vorreiter und legen Zeugnis ab vom neuerlichen Interesse im Rohstoffbereich. Einer der größten Verlierer aber kommt aus CHINA: Der E-Autohersteller XPENG verliert zur Wochenmitte ~7% auf USD-Basis – halten Sie Abstand!

● DEVISEN – Das Währungspaar EUR/USD konnte sich wieder ein wenig stabilisieren mit Kursen ~1,20 USD. Ein Break out über diese Preismarke könnte charttechnisch weitere Nachfrage auf der Long-Seite auslösen. Ein Strohfeuer? Nicht unbedingt, zeigen sich doch auch EUR/CHF (+0,5%) und EUR/JPY (+0,3%) fest. Weiterhin relativ schwach aber zeigt sich Europa gegenüber Austrialien – EUR/AUD (-0,9%) – Long-Bestände in diesem Paar unbedingt halten! Auch gegen die norwegische Krone muss der Euro einstecken: EUR/NOK (0,8%); in dieser Krone sollte noch weit mehr stecken – eine gute Halteposition also. Da darf das Währungspaar EUR/BRL (-0,6%) schon eher als Strohfeuer gewertet werden – ein Strohfeuer des brasilianischen Cruzados (BRL).

● KRYPTOS – Die Hammermeldung der Woche kommt vom BITCOIN – das Währungspaar BTC/USD markierte am Mittwoch mit 64.899 USD ein Allzeithoch (siehe Chart)!Inzwischen wird geschürft, was das Zeug hält. Laut einer Untersuchung (veröffentlicht in Nature Communications), könnte das Krypto Mining sogar die Klimaziele Chinas gefährden. Der BITCOIN-Hype ruft zwischenzeitlich erneut Kritiker auf den Plan, die bereits einen Crash wittern. Aber Fakt ist: Der Trend ist ungebrochen und sämtliche Schwarzmaler der Vergangenheit warten heute noch auf den vielbeschworenen großen Einbruch. Volkswirt Markus Brunnermeier auf zdf.de: „Die Notenbanken müssen reagieren, um nicht die Hoheit über das Geld zu verlieren“. Zwischenzeitlich beschäftigt sich zunehmend auch die Yellow Press, also die Klatschpresse, mit dem Thema. Auch in Deutschland! Ein Fakt, der nicht unbedingt vorteilhaft sein muss und für viele Marktbeobachter sogar ein Alarmzeichen darstellt. Seien Sie wachsam! Long-Bestände in den Kryptos bitte unbedingt, zeitnah und kontinuierlich via Stop-Losskursen absichern.

Bis zur kommenden Ausgabe – bleiben Sie gesund und munter – und vielseitig Trading-interessiert!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

