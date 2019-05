Bitcoin - Neuer Tradingbereich erreicht!

Im Bitcoin bringen die Bären eine ordentliche Gegenbewegung auf den Weg. Diese versetzt den Markt um mehr als $1000 zurück. Hierbei werden die Bären jedoch vom 38.2% Retracement bei $7102 vorerst aufgehalten. In den Kryptowährungen stellt dies ein relevantes Anlaufziel dar. In der Vergangenheit kam es immer wieder innerhalb der Aufwärtsbewegungen zu der Situation, dass der Markt lediglich bis auf dieses Retracement korrigiert hat, während in anderen „klassischen“ Märkten sich Korrekturen typischerweise weiter ausdehnen. Wir haben unseren Tradingbereich nun wie angekündigt direkt auf den Kurs gesetzt. Dies bedeutet, dass wir Positionen direkt eingehen können.

