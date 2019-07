Bitcoin - Nächste Rallye wieder 100%?

Weitere Suchergebnisse zu "Rallye":

Wir wollen an dieser Stelle noch einmal wiederholen, dass wir unsere Stopps von unserem letzten Einstieg im $9900 Bereich auf den Einstand ziehen. Damit können wir den weiteren Kursverlauf völlig ohne Risiko verfolgen. Der Bitcoin arbeitet damit unseren 4. Tradingbereich in Folge erfolgreich ab (Alle Einstiege in GELB markiert). Damit liegen unsere Trades wie folgt im Plus:

Einstieg 1: 334%

Einstieg 2: 62%

Einstieg 3: 52%

Einstieg 4: 18%

Die Bewegung seit dem Tief in Welle [iv] in Türkis kann als schöner Impuls gewertet werden. Im Anschluss an diesen sehen wir sehr wahrscheinlich noch einmal einen Rücksetzer bevor wir weiter Richtung Norden laufen. Auch diesen werden wir nutzen und unsere dann fünfte Position im Markt hinterlegen. Damit erwirtschaften wir dann bei 10% reinen Kursanstieg 50% Rendite.