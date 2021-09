Bitcoin: >MA(200)< wird gestetet

von Manfred Ries

Bitcoin (Wochenchart): Testet seine 200-Tagelinie

Von Manfred Ries

Freitag, 10. September 2021

Liebe Leserinnen und Leser,

Was gibts Neues in der Welt der Rohstoffe, Emerging Markets und Währungen? Zum Wochenschluss hin erneut interessant: die …

…Kryptos – Auffällig im Wochenverlauf: die ausgeprägte Schwäche bei den digitalen Währungen. Obiges Chartbild zeigt die Wochenkerzen der Bitcoin-Notierung gegenüber dem US-Dollar (BTC/USD). Die Spanne zwischen Wochenhöchst- und Wochentiefstkurs betrug 10.100 USD; damit also knapp 20 Prozent ausgehend vom Wochenhoch. Die letzte rote Kerze im Chartbild veranschaulicht die Kursschwäche. Aber auch die Kraft der 200-Tagelinie in ihrer Eigenschaft als Unterstützung. Dieser MA(200) verläuft bei aktuell 42.485 USD – Tendenz: leicht steigend.

Zu den Hintergründen: die Bitcoin-Einführung als Landeswährung in El Salvador wird als »missglückt« bezeichnet (Handelsblatt, 8.9.21). BTC/USD ist am Dienstag um ~15 Prozent eingebrochen. Das drückte die Kryptos in ihrer Gesamtheit mit nach unten: »Der Kryptomarkt hat innerhalb von einem Tag mehr als 400 Milliarden Dollar an Wert verloren«, schreibt hierzu das Handelsblatt (8.9.21).

Wie gehts weiter? Die Kryptos bleiben hochvolatil, damit hochattraktiv – aber auch hochriskant! Timing ist das »A und O«. Gleichwohl sind die längerfristigen Aussichten nicht verhalten: Mike McGlone etwa, Chefanalyst bei Bloomberg, äußerte sich zuletzt positiv zu den Kryptos; allen voran für die zwei Großen BTC/USD und Ethereum (ETH/USD). Für BTC/USD spricht McGlone von einem Kursziel von 100.000 USD; ETH/USD sieht McGlone bei ~5000 USD (Bloomberg, 3.9.21). Charttechnisch könnte sich der Bereich um 40.000/42.000 USD als Support behaupten. Kurse von >53.000 USD wären positiv zu beurteilen.

Ich wünsche Ihnen, im Namen des gesamten Redaktionsteams, ein wunderschönes und entspanntes Wochenende!

Herzlichst, Ihr

Manfred Ries, Chefredakteur

https://www.stockstreet.de/rohstoffe-und-emerging-markets-news

https://www.stockstreet.de/optionsscheine-expert-trader

Haftungsausschluss: Der Autor übernimmt keinerlei Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Autor, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der Stockstreet GmbH gestattet. Wenn Sie den Newsletter hin und wieder oder regelmäßig auf Ihrer Internetpräsenz veröffentlichen wollen, schreiben Sie an info@stockstreet.de

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Wertpapierhandelsgesetz zu den besprochenen Wertpapieren: Wir weisen Sie darauf hin, dass die Redakteure und Mitarbeiter der Stockstreet GmbH jederzeit eigene Positionen in den vorgestellten Wertpapieren eingehen und diese auch wieder veräußern können. Wir weisen Sie ebenfalls darauf hin, dass die Stockstreet GmbH oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur Deutschen Bank Aktiengesellschaft und Morgan Stanley plc. eingegangen ist.

Desweiteren gelten die AGB und die Datenschutzrechtlichen Hinweise auf unserer Webseite

Copyright: 2002-2021 Stockstreet GmbH