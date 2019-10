Bitcoin – Kursexplosion zum Wochenende

Wer nur sporadisch auf die Kurse der beliebtesten Kryptowährungen schaut, dürfte sich am Samstag die Augen gerieben haben. In der Nacht standen zweitweise über 10.000 Dollar auf der Tafel, nachdem der Bitcoin bis Freitag eher mit der 7000 liebäugelte. In der Spitze legte der Bitcoin bis zu 38 Prozent zu. Der Hauptgrund dürfte in China zu finden sein. Präsident Xi äußerte sich positiv zur Blockchain. “Wir müssen die Blockchain als wichtigen Durchbruch für unabhängige Innovationen von Kerntechnologien betrachten“ sagte der chinesische Präsident. Dazu deckten viele Shortseller ihre erfolgreichen Short-Positionen der letzten Tagen und Wochen ein. Denn zwischenzeitlich hatte sich der Bitcoin seit dem Sommer von 14.000 auf 7300 Dollar fast halbiert.

