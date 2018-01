Bitcoin-Kurs stoppt kurz vor 10.000- Dollar- Marke

Der Bitcoin- Kurs ist auf der in Luxemburg ansässigen Plattform Bitstamp zufolge zur Wochenmitte zurück bis auf 10.067 Dollar gefallen. Demnach steht seit gestern, angefangen von 13.500 Dollar ein Kursminus von rund 35 Prozent auf dem Papier. Langsam aber sicher dürfte auch dem letzten Anleger einleuchten, dass die Cyberwährungswelt vor einer großen Herausforderung steht. Temporäre Erholungsversuche werden schnell abverkauft.Der Schein trügt derzeitig gewaltig, denn das Ende der Fahnenstange könnte noch nicht erreicht sein. Bis die Regierungen der asiatischen Cyberwährungshochburgen die Katze aus dem Sack lassen, dürfte noch Zeit verstreichen. Bis dahin stehen die Börsenampeln weiterhin auf Rot. Auf der anderen Seite kann sich das Blatt auch schneller wenden als gedacht, falls regulatorische Maßnahmen doch nicht so schlimm ausfallen sollten wie befürchtet. Vielleicht stehen Bitcoin und Co. an diesen Tagen vor einem Neuanfang. Ein Verlust der 10.000er Preismarke hätte gleichzeitig negativen Symbolcharakter. Unter Umständen könnte die Marke von 10.000 Dollar vorerst als Barriere dienen.