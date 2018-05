Bitcoin-Kurs knickt vor 10.000-Dollar-Marke ein

Die digitale Währung Bitcoin konnte am Samstag ihren jüngsten Höhenflug fortsetzen, muss zu Wochenbeginn jedoch Verluste einstecken.

Am Samstag verteuerte sich der Kurs der Plattform Bitstamp zufolge auf 9948.98 Dollar. Die Meldung über den möglichen Einstieg ins Geschäft der Cyber-Devisen durch die Großbank Goldman Sachs sorgte bereits zur Wochenmitte für Funken der Euphorie. Diese könnten sich zu einem Lauffeuer entwickeln, sollten sich die Pläne verdichten und womöglich weitere Banken sich dazu animiert fühlen, selbst den Einstieg zu wagen. Schon im Dezember entflammte ein sprichwörtlicher Wettstreit zwischen der CBOE und CME Group um die erste Lancierung von Future-Kontrakten in den USA.

“Wer zuerst kommt, mahlt zuerst” dürfte demnach der Tenor in den kommenden Wochen und Monaten erneut lauten. Der Mai könnte sich tatsächlich für Anleger als ‘Wonnemonat’ herausstellen. ‘Alles neu’ dürfte dieser m.E. aber nicht machen. Die Altlasten aus dem ersten Quartal wie Regulierungsfragen können womöglich temporär ausgeblendet werden, sollten aber eines Tages schneller als gedacht in den Fokus rücken.

Die psychologische Marke von 10.000 Dollar scheint derzeit noch ein zu hoher Gradmesser für die bekannteste digitale Währung zu sein. Die jüngste Warnung des Starinvestors Warren Buffets vor Bitcoin und Co. erachte ich als weniger relevant für die derzeitige Gegenbewegung bis auf 9.350 Dollar. Anleger dürften an dem runden Level überwiegend den Griff zur Kasse gewagt haben. Das Vertrauen für Aufstiege in höhere Gebirgsketten oberhalb von 10.000 Dollar ist derzeit noch nicht da, könnte sich aber schlagartig ändern.