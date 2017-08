Bitcoin im Korrekturmodus

von Timo Emden, Head of DailyFX Deutschland, Marktanalyst von DailyFX.de

Die Cyberwährung Bitcoin muss am heutigen Dienstag im Vergleich zum Vortag bis um drei Prozent an Wert abgeben. Zu Wochenbeginn war es noch die Marke von 4.000 US- Dollar, welche den Bullen Unterstützung bot. Bereits in der ersten Tageshälfte gab der Kurs bis auf 3.600 US- Dollar nach, befindet sich zur aktuellen Stunde jedoch wieder im Aufwärtsmodus bei einem Niveau mit 3.900 US- Dollar.

Aufgrund der Höhenlager, welche Bitcoin am vergangen Donnerstag mit knapp 4.500 US- Dollar betrat, schienen erste Hitzegewitter nur eine Frage der Zeit. Die seit dem ersten August andauernde Kletterpartie ist somit charttechnisch beendet. Das jüngste Supportlevel von 4.000 US- Dollar dürfte sich nun als Widerstand entpuppen und den Kurs in die südliche Richtung drücken.

Erneut stellt Bitcoin seine hohe Schwankungsanfälligkeit unter Beweis und tritt Versuche, eine Art Schleusenöffnung der Währung anhand eines indexbasierten Fonds (ETF) auf die Beine zu stellen sprichwörtlich mit den Füßen.