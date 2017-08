Bitcoin: Kleiner Bruder Ethereum ist gefragter Zufluchtsort

Die einen parken ihr Kapital in Edelmetalle wie Gold und Silber, die anderen in Cyberwährungen wie Ethereum. Laut dem Branchenportal coinmarketcap.com befindet sich die derzeit größte Ethereum- Börse (Bithumb) in Südkorea mit einem täglichen Handelsvolumen von rund 110 Millionen US- Dollar. Das in südkoreanischen Wong gehandelte Währungspaar ETH/KRW zeigt bedingt durch das erneute Schärfen der Klingen zwischen den USA und Nordkorea seinen Reiz. Eine neue Provokationsstufe ist durch den unangekündigten Raketenabschuss über Japan als ernsthafte Bedrohung erreicht.

Kryptowährungen zeigen sich somit erneut als Alternative zu klassischen sicheren Häfen wie Gold oder dem Japanischen Yen. Der vermehrte Griff zum „digitalen Gold“ könnte in Zukunft eine Wachablösung der klassischen „Safe Haven“ bedeuten.

Die Währung kann innerhalb der letzten 24 Stunden rund 5,5 Prozent an Wert zulegen und taxiert aktuell oberhalb der wichtigen Schwelle von 350 US- Dollar. Erneut kann somit ein Angriff auf die psychologisch wichtige Marke von 400 US- Dollar erwartet werden. Ein Erklimmen des Allzeithochs um 410 US- Dollar scheint zum Greifen nah.