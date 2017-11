Bitcoin: Kauflaune könnte weiter anhalten

Im gestrigen Handelsverlauf erreichte Bitcoin ein neues Allzeithoch. Auf der Plattform Bitfinex verteuerte sich der Kurs bis auf knapp 8.100 US- Dollar. Bereits am Freitag konnte die psychologische Marke von 8.000 US- Dollar durchbrochen werden. Die Hiobsbotschaft über die Implementierung eines Short- Mini- Bitcoin- Futures, welches die Nachrichtenagentur Reuters bereits am Donnerstagabend mitteilte, sorgte für Kaufakzente. Dennoch sollte am Freitag und Samstag an der 8.000er Marke Schluss sein. Ausreichend gerastet, könnte es den Kurs nun weiter Richtung "10.000" schieben. Die Aussicht auf einen Bitcoin- Future durch die CME Group sollte Anleger weiterhin bei Laune halten. Die Nachhaltigkeit des Ausbruchs muss sich dennoch erst beweisen. Gutmöglich wäre ein Rollentausch des jüngsten Widerstandslevels von 8.000 US- Dollar in ein Supportlevel.

Dass EU- Gesetzgeber und Zentralbanken über Regulierungen von Kryptowährungen nachdenken, könnte am Freitag für den einen oder anderen Belastungsmoment gesorgt haben. Zumindest ist die Ankündigung da, sodass Anleger sich auf eine Nachricht in der kommenden Zeit einstellen können, welche nicht unbedingt erfreulich sein dürfte. Dennoch bleibt für mich der europäische Sektor zu unbedeutend für Cyberwährungen.

Sollte die EU eine härtere Gangart in Bezug auf Cyberwährungen einleiten, zum Beispiel ICO’s verbieten und Cyberbörsen nach chinesischem Vorbild gar zum Schließen zwingen, würde der Handel aller Voraussicht nach auf Übersee- Börsen umgeleitet werden. Zumindest könnte man die Ankündigung soweit interpretieren, dass Bitcoin und Co. einen Zenit überschritten haben und oberste Regierungshüter nun zum Handeln zwingt.