Bitcoin: Jetzt wird es konkret!

Aktuell geht es bei Bitcoin bullisch zu. Denn aktuell um 11:06 Uhr wird für die Kryptowährung ein Kurs von 10181,19 Euro angezeigt. Gegenüber der gestrigen Schlussnotierung von 9910,37 Euro bedeutet das ein leichtes Plus von 2,66 Prozent. Für heute gehört Bitcoin damit bei Bitcoin und Co. zum Gewinnerkreis.

Das 24-Stunden-Handelsvolumen von Bitcoin beläuft sich auf 14,45 Mrd. Euro. Mit Blick auf die letzten 30 Tage ist dieser Wert vergleichsweise niedriger. Wer sich dafür interessiert: Den Tiefstand beim Handel erreichte die Kryptowährung am 04.08.2020. An diesem Tag wurde Bitcoin in einem Gesamtvolumen von 58,29 Tsd. Euro gehandelt.

Von seiner 200-Tage-Linie ist die Kryptowährung Bitcoin mit einer Abweichung von 22,26 Prozent momentan sehr weit entfernt. Wir blicken nun gespannt auf die nächsten zwei Handelstage: Werden die Bären zurückschlagen und kann Bitcoin wieder einen Schritt zur 200-Tage-Linie machen?

Sollte es der Kryptowährung gelingen, unterhalb des Durchschnitts der vergangenen 200 Handelstage zu schließen, wird sich der Abwärtsdruck wohl verschärfen. Das setzt jedoch voraus, dass der Kurs im unterhalb des GD200 bleibt. Schnellentschlossene Anleger können von der Abweichung des aktuellen Kurses vom gleitenden Durchschnitt der vergangenen 200 Tage profitieren. Dieses Kurspotential liegt bei -2,59 Prozent.

