Bitcoin – Investmentguru mahnt zur Vorsicht

So wie Jim Rogers dürfte es wohl einigen Investoren in diesen Tagen gehen. Er hat den Bitcoin-Zug verpasst und ärgert sich nun etwas darüber, wie bei Finanzen.net nachzulesen ist. Dazu warnt Rogers Bitcoin-Anleger wachsam zu bleiben: ”Es sieht genauso aus wie und riecht nach Blase wie jede andere, die ich in der Geschichte gesehen habe”.

Der Bitcoin notiert weiter stabil auf hohem Niveau. In Euro knapp unter der Marke von 7000 Euro, die er erst in dieser Woche knackte. Was den Bitcoin zuletzt bewegte, schauen wir uns anhand der Analyse von etoro an.

