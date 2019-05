Bitcoin – Institutionelle Investoren bringen sich in Stellung

Drei Monate in Serie legte der Bitcoin zuletzt zu, seit Anfang Februar steht ein Plus von gut 70 Prozent in der Statistik. Selbst erfolgsverwöhnte Anleger am Aktienmarkt dürften nun wieder verstärkt auf die Kryptos schauen. Doch auch die großen Investoren bringen sich in Stellung. Eine neue Umfrage der Investmenfirma Fidelity zeigt: 40 Prozent der Befragten gaben an, innerhalb der kommenden fünf Jahre Engagements bei den Digitalwährungen zu planen. Vor allem die geringe Korrelation zwischen den etablierten Märkten und den Kryptos wird von den Profis als großer Vorteil mit Blick auf ein möglichst breit diversifiziertes Portfolio gesehen. Besonders die größten Münzen dürften im Fokus stehen – alle sind auch handelbar auf eToro. Eine Alternative bietet das Indexpapaier von Vontobel – WKN VL3TBC.

Institutionelle Investoren agieren aber noch eher zögerlich, die Millennials sind deutlicher mutiger, wie eine kürzlich von eToro in Auftrag gegebene Umfrage zeigt. Doch zurück zum Markt: Während weltweit die Aktienkurse wegen der neuen Eskalation im Handelsstreit kräftig Federn lassen, zeigen sich die Kryptowährungen stabil. Bitcoin kostet gut sieben Prozent mehr als am vergangenen Montag, Bitcoin Cash steht unter den zehn größten Münzen mit plus 13 Prozent seit Montag an der Spitze. Über das Wochenende baute die wichtigste Währung die Marktdominanz auf 56 Prozent aus, der Bitcoin-Börsenwert liegt wieder über 100 Mrd. Dollar.

Ethereum als größter Altcoin kommt auf 17 Mrd. Dollar, gegenüber XRP auf dem dritten Platz zeigte der Kurs zuletzt Relative Stärke und befindet sich mittelfristig im Aufwärtstrend. Auf den hinteren Rängen steht Cardano kräftiger unter Druck und rundet mit aktuell 1,6 Mrd. Dollar Börsenwert die Top 10-Liste ab. Mehr dazu auf bitcoin-krypto.de.