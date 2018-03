Bitcoin, IBM und SAP – es tut sich etwas…

Weitere Suchergebnisse zu "SAP":

Zuletzt fiel der Bitcoin innerhalb von knapp zwei Tagen um rund 1000 US-Dollar. Die Währung bleibt also volatil, ebenso die vielen Altcoins. Hinter den Spekulationen bildet sich eine Blockchain-Industrie, die an vielseitigen Anwendungen arbeitet, die in Zukunft einen Platz in unserem Alltag einnehmen könnten. Wir stellen dazu ein Interview vor, das die Vontobel-Experten mit Thomas Rappold, Experte für Technologieinvestments Unternehmer und Buchautor, geführt haben. Interessierte Anleger können sich das neue Zertifikat auf Bitcoin-Cash ansehen. Die WKN lautet VL3NBC.

Wie wird die Blockchain unser aller Leben verändern?

Wir leben im On-Demand-Zeitalter; Konsumenten erwarten die ständige Verfügbarkeit von Waren und Dienstleistungen. Mit der Blockchain wird diese Vision schneller Realität als gedacht, denn sie schafft Rechtssicherheit bei E-Commerce-Transaktionen. Jede Transaktion ist in einer Online-Datenbank verschlüsselt gespeichert und kann eindeutig zurückverfolgt werden.

Welche Industrien nutzen die Blockchain derzeit am stärksten? Mit welchem Ziel?

Die Finanzindustrie gehört zu den »Early Adopters« der Blockchain. Insbesondere Banken und Versicherungen, aber auch Börsen setzen die Blockchain bereits ein oder evaluieren diese in konkreten Projekten. Verlockend dabei ist, dass die Blockchain die Abwicklung von Transaktionen beschleunigt und das bei deutlich geringeren Kosten. An der Spitze liegt derzeit die Bank of America mit mindestens 43 Blockchain-Patenten – noch vor dem Technologiekonzern IBM.

Handelt es sich bei Blockchain also um die kommerzielle Ausprägung des Internets?

Das kann man so sagen; die Dimension der Technologie wird damit deutlich aufgezeigt. Die Blockchain liefert die bisher fehlenden Technologieelemente wie eine vertrauenswürdige Identifikation, aber auch die sichere Abwicklung von Transaktionen. Nun können Waren sicher über das Internet zwischen Menschen oder Maschinen transferiert werden. Neue Geschäftsmodelle können damit wie Pilze aus dem Boden schießen. Das Internet der Dinge und Industrie 4.0 könnten große Profiteure der Blockchain werden.

Weshalb sollten mit ihr verbundene neue Geschäfsmodelle gerade jetzt Fahrt aufnehmen? Welche Rolle spielt der sogenannte Netzwerkefekt?

Die Blockchain ist von der Struktur her dezentral aufgebaut. Damit erfüllt sie die Voraussetzungen für die dynamische Entwicklung der vierten industriellen Revolution ideal. »Blockchain-Technologie – neue Geschäfsmodelle können wie Pilze aus dem Boden schießen« Eine große Rolle spielt dabei auch das Thema »Open Source«. Eine Vielzahl der Blockchain-Softwares ist frei verfügbar und talentierte Programmierer treiben weltweit die Entwicklung voran. Globale Akteure wie Accenture und SAP gründen zudem Blockchain-Konsortien, die für Branchenstandards sorgen.

Wenn die Blockchain so revolutionär ist, wie es den Anschein hat: Lässt sich das Potenzial für die Weltwirtschaf in Zahlen quantifzieren?

Das World Economic Forum rechnet damit, dass bereits im Jahr 2027 rund 10% des weltweiten Bruttoinlandprodukts über Blockchains abgewickelt werden. Bis 2022 könnte sich allein bei den Infrastrukturkosten der Banken ein Einsparpotenzial von 15–20 Milliarden US-Dollar ergeben. Accenture ermittelte in einer Umfrage unter CEOs, dass 84% von ihnen davon ausgehen, dass sich dank der Blockchain für das Internet der Dinge neue Einnahmequellen im Bereich Services erschließen.

Wird womöglich das weltweite Bankensystem umgekrempelt?

Banken werden starke Marktplayer bleiben. Insbesondere dann, wenn sie die Blockchain-Technologie frühzeitig in ihre Geschäftsprozesse integrieren. International renommierte Banken bilden Konsortien und schaffen Branchenstandards für die jeweiligen Bankdienstleistungen. Klar ist aber auch, dass finanzstarke und technisch versierte Banken wie beispielsweise die Bank of America auf der Gewinnerseite sein und voraussichtlich noch profitabler werden könnten.

Quelle: Vontobel, eigene Recherche