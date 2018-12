Bitcoin-Handel immer noch gesetzliche Grauzone

Der Bitcoin-Handel befindet sich immer noch in einer gesetzlichen Grauzone. Das geht aus einer kleinen Anfrage hervor, die der Bundestagsabgeordnete Frank Schäffler an die Bundesregierung gestellt hat. Diese will nun die Gesetzeslücken schließen.

"Es ist zwar erfreulich, dass die Bundesregierung endlich Gesetzeslücken im Bereich der Kryptowährungen schließen möchte. Leider kommt dies wieder reichlich spät. Deutschland braucht es endlich eine klare Strategie für die Blockchain, statt nachträgliche Flickschusterei“, macht Frank Schäffler im Gespräch mit der FAZ klar.

Die Bundesregierung stellt sich hinter die BaFin, die laut Urteil des Kammergerichts ihre Kompetenzen überschritten habe, indem sie Kryptowährungen als Finanzinstrumente in Form von Rechnungseinheiten eingeordnet hatte. Die Finanzstaatssekretärin rechtfertigt die Entscheidung der Bafin mit den geldwäscherechtlichen Risiken, die Kryptowährungen aufweisen.Den ganzen FAZ-Artikel finden sie unter: https://bit.ly/2PaPLGS