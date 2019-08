Bitcoin: Gute Gewinnchance für starke Nerven!

Beim Bitcoin haben wir am 31. Juli unseren „Riecher“ für gute Trading-Chancen mal wieder bewiesen. In unserer Stellungnahme an die Abonnenten vom gleichen Tag hatten wir geschrieben: „Ob wir eine Bodenbildung im Bereich der Unterstützung haben ist noch nicht ganz geklärt, aber die drei Hochs im Chartbild müssten eigentlich zu einem Ausbruch nach oben führen. Wegen des besseren Chance-Risiko-Verhältnis schlagen wir für mutige Trader den Einstieg „bestens“ vor.“

Selten schlagen wir einen Einstieg „bestens“ vor, aber wenn wir „bestens“ sagen, bedeutet das eine sehr gute Chance. Der Artikel wurde unter der Überschrift: „Bitcoin: Ist das die Bodenbildung mit Chance?“ veröffentlicht. Unter anderem hatten wir im Text darauf hingewiesen, dass nach einem Kursanstieg bis auf gut 14.000 Dollar Gewinnmitnahmen den Kurs wieder bis auf unter 10.000 Dollar brachten. Wir hatten auch geschrieben, dass die charttechnische Situation für Neueinsteiger eine Gewinnchance bringen könnte.

RuMaS Express-Service: Maximum Aktien- und Hebel-Zertifikate-Tipps!

Wenn auch Sie im richtigen Moment Aktien kaufen wollen und wertvolle Börsentipps zum Schnäppchenpreis haben möchten, sollten Sie unsere Trading-Tipps abonnieren. Wer dazu täglich Informationen und Börsentipps „frei Haus“ haben möchte, abonniert unsere erfolgreiche Trading-Tipps-Express-Service-Kombi, die Sie bis zum 05. August zum Sonderpreis erhalten.

Die Vermutung, dass das Chartbild einen Ausbruch nach oben andeuten könnte, hat sich bestätigt. Das Hoch wurde am Samstag knapp unter der 11.000-Dollar-Marke notiert und das bedeutet innerhalb weniger Tage bereits einen schönen Gewinn für die Abonnenten. Aber die Größenordnung reicht für unseren Anspruch, dies in der Überschrift unterzubringen, noch nicht aus. Das könnte sich aber bald ändern, wir sehen charttechnisch eine Tassenformation, die jetzt abgeschlossen ist und auf die Henkelbildung warten könnte. Danach wäre ein Ausbruch nach oben eigentlich naheliegend. Die Basis über der 11.000-Dollar-Marke ist auf jeden Fall nach unserer Sicht ein Kaufsignal. Wir können uns weiterhin gut vorstellen, dass viele Anleger und Trader in der aktuellen Börsenphase ihr Trading-Kapital oder zumindest ein Teil davon umschichten und wieder in den Bitcoin oder wahlweise in ein Zertifikat auf den Bitcoin investieren werden.