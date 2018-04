Bitcoin Group – zurück in der Spur

420 Milliarden US-Dollar beträgt der Wert aller Kryptos am Dienstag. Der Sektor ist damit zurück in der Spur und der Bitcoin klettert peu a peu zurück an die 10.000er Marke. Auch bei den Altcoins ist das Vertrauen der Anleger zurück. IOTA informiert interessierte Investoren auf der Hannover Messe, Bitcoin Cash sorgt mit dem nächsten Hard-Fork für einen Kaufrausch – hier die Hintergründe – und die weiteren Coins in den Top10 wie Ripple oder Ethereum zeigen sich ebenfalls stark.

Damit rückt auch eine Aktie in den Fokus, die im Herbst und Winter 2017 vielen Anlegern Freude machte – die Bitcoin Group. Die Aktie steht hinter der größten deutschen Bitcoin-Handelsplattform Bitcoin.de. Man profitiert also grundsätzlich vom Handelsvolumen und dem Interesse an den Coins. Darüberhinaus hat man einige Bitcoins im Bestand. Obwohl die 2017er Zahlen überzeugten, kam die Aktie im ersten Quartal 2018 nicht aus dem Keller. Das scheint sich nun zu ändern – die Aktie startet durch. Sollte das Momentum am Krypto-Markt anhalten, können Anleger mit dem Faktor-Zertifikat MF28YU von Morgan Stanley mit dem Faktor 2 an Kursgewinnen profitieren. Über Flatex können Sie das Produkt zudem kostenfrei ab 500 Eur0 handeln.