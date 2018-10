Bitcoin Group - zerrieben zwischen zwei Mühlsteinen

Die Aktie der Bitcoin Group befindet sich in einem spannenden Verhältniszwischen Aktien- und Kryptomarkt. Objektiv betrachtet handelt es sichnatürlich um eine Aktie, wenn von einem Investment in der Bitcoin Group,also dem größten deutschen Handelsplatz für Bitcoin, Ethereum und Co.die Rede ist. In der Performance hängt man in der Regel jedoch amKryptomarkt. Entwickelt sich der Bitcoin gut, rechnet man als Aktionärmit guten Geschäftsentwicklungen, was die Aktie antreibt. In der Regelkorreliert also die Aktie mit der Entwicklung der größtenKryptowährungen. Nicht so seit Mittwoch: Die Aktie fiel seit letztenFreitag von 33 Euro auf 25 - minus 25 Prozent. Beim Bitcoin ging esebenfalls leicht abwärts - von 6600 USD auf 6300 US-Dollar.Der Grund für die Schwäche liegt jedoch im Aktienmarkt. Besonders in denUSA wurde den Aktien in den vergangenen Tagen "der Stecker gezogen". DerMarktbereite S&P 500 Index verlor über fünf Prozent, bei spekulativerenAktien fiel der Abschlag deutlich höher aus. In den vergangenen Jahrenging es fast nur nach oben - es bleibt also Raum für eine Korrektur. DieNervosität ist sehr hoch, gemessen am VIX, der die erwarteteSchwankungsbreite er Aktien angibt. Es verwundert daher nicht, dass auchbei der Bitcoin Group massiv Mittel abgeflossen sind. Investorenverschieben ihre Position hin zu sicheren Anlageform oder haltenLiquidität. Die Aktie der Bitcoin Group ist jedoch hochspekulativ.Daher können wir bei Bitcoin-Krypto vorerst keine Entwarnung für dieBitcoin Group geben. Die Börsen dürften in den nächsten Wochenschwankungsfreudig bleiben. Solange der Bitcoin nicht zur Rally ansetzt,sollte man daher mit Investments bei der Bitcoin Group vorsichtig sein.