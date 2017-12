Bitcoin Group – getroffen vom Black Friday bei Bitcoin und Ethereum?

Wie geht es am schwarzen Freitag der Bitcoin Group? Antwort – für das Ausmaß des Kursrückgangs bei Bitcoin noch ganz ok. Man verliert 6 Prozent , das ist im Rahmen. Der Krypto-Crash zu Weihnachten kommt für Bitcoin-Fans ungelegen, überraschend ist er jedoch nicht. Die Bewegung der letzten Wochen erinnerten an den Neuen Markt, speziell die Kursexplosion einiger Aktien die irgendetwas mit Bitcoin oder Ethereum zu tun haben sollen, geben zu denken. Mancher Börsianer denkt an Biodata oder Fortunecity zurück, Aktien aus dem Neuen Markt, die den Hype ins Absurde trieben.

Wie sind nun die Aussichten? Die Volatilität bei Krypto“Währungen“ ist extrem und sie könnte 2018 noch zunehmen. Der Bitcoin hat in der Spitze rund ein Drittel seines Wertes verloren, weitere hohe Kursverluste sind möglich.

Wer mit zockt sollte sich im Klaren sein, dass Bitcoin oder Ethereum hoch spekulativ sind. Nun kommt mit dem Future-Markt aber noch etwas hinzu: Beim Handel agieren mehr und mehr Neulinge gegen Profis. Die Bewegung am Freitag zeigt wie das Portal bitcoin-krypto.de meldete, dass viele Anleger über Derivate ihre Bitcoins unlimitiert auf den Markt geworfen haben.

Für Spielgeld mag der Kryptomarkt eine nette Wiese sein, als wirkliches Investment gehören Bitcoin oder Ethereum aber in die Risikoklasse 6 – feuerrot.

Bitcoin bleibt eine Glaubensfrage und momentan scheinen einige zu glauben, dass die Party erst einmal vorbei ist.