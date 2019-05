Bitcoin Group: Unser Zocker-Tipp hat das Zeug zum Volltreffer!

Die Kryptowährung Bitcoin ist am Samstag und Sonntag deutlich angestiegen und hat die 7.000-Dollar-Marke genommen. Im späten Handel am Sonntag setzen Gewinnmitnahmen ein, die aber im Handelsverlauf am Montag wieder wettgemacht wurden. Der Bitcoin stieg am Montag wieder deutlich an und hat die 7.500-Dollar-Marke zurückerobert, an der es am Sonntag einen Abpraller gab. Die Aktie der Bitcoin Group konnte sich zusammen mit der positiven Entwicklung des Bitcoins in den letzten Wochen den Weg nach oben bahnen.

Nach einem steilen Anstieg von etwa 18,00 Euro Ende März bis auf über 36 Euro Anfang April, konnte sich die Aktie in einer Seitwärtsbewegung festigen und jetzt sieht es so aus, als ob der Ausbruch nach oben gelingen könnte. Wir hatten in unserem letzten Beitrag am Donnerstag ja bereits davon gesprochen, dass ein Ausbruch nach oben charttechnisch Luft bis auf 49,00 Euro hat sollte der Ausbruch nachhaltig gelingen, wird man sehen ob dieser Freiraum genutzt werden kann. Wir können uns gut vorstellen, dass viele Anleger und Trader in der aktuellen Börsenphase ihr Trading-Kapital umschichten und wieder in den Bitcoin oder wahlweise in ein Zertifikat auf den Bitcoin investieren werden. Wenn man aber lieber mit Aktien am neu entfachten Bitcoin-Hype partizipieren möchte, dürfte die Aktie der Bitcoin Group „erste Wahl“ sein.

RuMaS Express-Service: Maximum Aktien- und Hebel-Zertifikate-Tipps!

Es kommt immer auf eine gute Trading-Idee an und den passenden Einstiegskurs! Ab wann wir womit – auch für Neueinsteiger - in den Trading-Modus gehen, erfahren Sie – wie immer – wenn Sie den RuMaS Express-Service abonnieren.

Wer nicht täglich die Zeit hat sich um das Börsengeschehen zu kümmern, kann sich für RuMaS Trading-Tipps entscheiden, die an jedem Sonntag erscheinen.

Auf vielfachen Wunsch bieten wir ab sofort unsere beliebten Premium-Angebote RuMaS Express-Service und RuMaS Trading-Tipps auch mit einer Laufzeit von zwölf Monaten an. Sie sparen bis zu 60 Euro und wenn Sie bis zum 15. Mai buchen, erhalten noch einen satten Rabatt obendrauf.