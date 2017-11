Bitcoin Group – Termin für Bitcoin-Future steht!

Auf n-tv.de gibt es am Dienstag einen interessanten Beitrag zum Bitcoin, in dem die mahnende Stimme zu Wort kommt. Auch diese stellen wir auf– dem Bitcoin-Blog – für Sie zusammen. Das wichtige heute aber, das unsere Presseschau dort dominieren wird – der Termin für den Future steht! Am 10. Dezember soll es soweit sein, wir werden in unseren Webinaren am Dienstag und Mittwoch also nicht nur auf Bitcoin Group, sondern auch auf Bitcoin und den Future eingehen. Alles Weitere ab heute Mittag wie immer auf www.bitcoin-krypto.de . Die erste Kursreaktion des Bitcoin ist übrigens – keine. Sollte das der Auftakt für ein “sell on good news” – ähnlich wie am Aktienmarkt so oft gesehen, sein…? Auch die Aktien von Naga und Bitcoin Group geben zunächst einmal ein wenig ab.

Einen kleinen Haken in Sachen Future gibt es übrigens doch noch: Es ist noch immer nicht ganz klar, ob die Aufsichtsbehörden den Future genehmigen. Eine erfolgreiche Aufsetzung des Terminkontraktes wäre ein großer Schritt in Akzeptanz für die digitale Einheit Bitcoin.

Bei einer erfolgreichen Zulassung würde sicherlich schnell ein indexbasierter Fonds (ETF) folgen.