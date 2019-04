Bitcoin Group – Kurs geht ab wie eine Rakete

Wow! Was war denn da los? Hatten da etwa über etliche Wochen die Bitcoin-Fans gewartet und dann mit Bruch der 4.000 Vollgas gegeben? Ein Broker formuliert es so: Bitcoin erzielt in 45 Minuten einen Zuwachs von +20 % – Check. Krypto-Marktkapitalisierung überschreitet 160 Mrd. USD – Check. Wertentwicklung In den letzten 24 Stunden in USD: $ETH +7 %, $XRP +7 %, $EOS +10 %, $LTC +10 %. Wieso weshalb warum – das erklären wir auf bitcoin-krypto.de.



Und wer Kryptos handeln will von Ethereum über Bitcoin bis Ripple. Wir würden uns erstmal an die BIG 5 halten, die kennen Sie aus dem Tierreich und die dürften auch bei Kryptos erstmal vorweg gehen. Allesamt handelbar auf eToro, die wir als Plattform getestet haben 2018 im Vergleich zu Mitbewerbern aus Polen oder auch UK und als sehr gute Plattform ansehen in Sachen Handling, Ausführung und Service. Da unterscheiden sich die Broker doch sehr. Übrigens – auch das Indexpapier von Vontobel auf Bitcoin macht einen Sprung, logo. VL3BTC die WKN. Da haben wir übrigens auch einen schicken Report zur Kryptobranche gefunden. Hier ist der Link. Und zu guter Letzt sehen Sie hier, wie die Bitcoin Group natürlich mit dem BTC explodiert auf fast 27 Euro – plus 25 Prozent zum Vortag. Anbei auf Gettex noch die neusten news zu Gettex vom 1.April – kein Scherz. Dazu kleiner Hinweis – die Bitcoin Group lässt sich dank Morgan Stanley sogar hebeln um Faktor 2,3. WKN - MC0Y64.